В Хакасии смягчили коронавирусные ограничения

ТАСС, 18 сентября. Власти Хакасии смягчили режим ограничений, действующий в связи с пандемией коронавируса. С 18 сентября в регионе разрешили проведение спортивных мероприятий в залах в присутствии зрителей. Об этом на своей странице " ВКонтакте " написал глава республики Валентин Коновалов.

"С 18 сентября допускается проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях с привлечением зрителей, которые обязаны держать дистанцию 1,5 м друг от друга. При этом наполнение зрительских мест не может превышать 50%, а каждые три часа должна проводиться их дезинфекционная обработка. Разрешается проведение мероприятий на базе библиотек и музеев, учреждений культуры и искусства при условии наполняемости залов не более 75%", - написал Коновалов.

Организации общественного питания, получившие паспорт коллективного иммунитета, могут работать без ограничения времени. При этом максимальное количество посетителей, находящихся в зале, не должно превышать 75% от числа заявленных в паспорте готовности объекта. Наполняемость залов кинотеатров и фитнес-центров в Абакане, Черногорске и Саяногорске при получении паспорта коллективного иммунитета также увеличена до 75%.

В остальном действующий режим санитарно-эпидемиологических правил остается без изменений и продлевается до 17 октября 2021 года. Режим ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции действует в регионе с весны 2020 года, его неоднократно продлевали и изменяли.

По данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в республике выявлено 37,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 34,1 тыс. пациентов выздоровели, более 1 тыс. человек умерли.