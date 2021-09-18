В Саратовской области число заразившихся коронавирусом превысило 85 тыс.

"В Саратовской области зарегистрировано 272 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 85 259 человек", - говорится в сообщении.

САРАТОВ, 18 сентября. /ТАСС/. В Саратовской области число инфицированных коронавирусом жителей с начала пандемии превысило 85 тыс. За сутки выявили 272 случая заражения. Это максимум с декабря 2020 года, сообщило правительство региона в субботу.

Уточняется, что выздоровели 78 106 человек, в том числе 113 человек за последние сутки.

Число заражений коронавирусом в Саратовской области резко начало расти на этой неделе, рост продолжался практически ежедневно. В связи с этим в области до 2 октября продлили введенные ранее ограничения.

В регионе действуют ограничения на работу общепита, остается под запретом проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и т.д. Также приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях для участия в мероприятиях. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей. В области сохраняется соблюдение масочного режима в общественных местах, транспорте, работодателям рекомендовано в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет на дистанционную форму работы. Сделавшим прививку от коронавируса предоставляется дополнительный выходной.