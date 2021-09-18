Минкультуры поддержит проект реконструкции купеческого клуба в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ поддержит проект реконструкции купеческого клуба в Окуловке, сообщила в субботу министр культуры РФ Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Новгородскую область.

"Мы проработаем проектно-сметную документацию и в этом смысле мы всегда полагаемся на регион, если действительно коллеги говорят, что это тот объект, на который стоит обратить внимание, то мы конечно поддержим", - сказала Любимова.

В здании купеческого клуба до 2013 года располагался культурно-досуговый центр, но в настоящее время здание находится в аварийном состоянии.

"Купеческий клуб в Окуловке очень важен для жителей, для тех, кто живет там давно. Это место куда они ходили в детстве, куда ходили в кружки и секции. Это самое красивое здание в центре города, но в сегодняшнем своем виде оно не формирует позитивного впечатления о городе. Окуловка выиграла конкурс по благоустройству, по малым городам, там будет производится достаточно серьезное благоустройство территории", - сообщил глава региона Андрей Никитин.

Двухэтажное здание было построено в 1914 году в конце 1-й Александровской улицы в Окуловке Новгородской области. После революции 1917 года клуб стал центром общественно-политической и культурной жизни. До 2013 года в нем располагался центр культуры и досуга, затем двухэтажное строение было признано аварийным и закрыто для посещений.