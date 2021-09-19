В Москве 20 сентября пройдет самый обильный за 73 года дождь

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Рекордные за 73 года осадки могут выпасть в Москве 20 сентября. Об этом сообщил в воскресенье ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

"В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 мм дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более. Сопоставимые ливни, но меньшей интенсивности (13 мм) фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах", - написал он в своем аккаунте.

В первый день предстоящей недели москвичей также ждет северо-восточный ветер с порывами до 17 м/с. "Температура воздуха в столице ночью составит всего до плюс пяти градусов, а в дневные часы не превысит семи. То есть среднесуточная температура воздуха составит около пяти градусов, что соответствует климату 16-го октября. Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед", - заявил метеоролог. Он отметил, что к этому добавится так называемый "балтийский" синдром - когда по ощущениям будет казаться, что на улице еще холоднее.

В Подмосковье также прогнозируются дожди, больше всего в западных, юго-западных и южных районах.

Тишковец пояснил, что причиной такой погоды станет мощный североатлантический циклон, который накануне атаковал западные регионы России.

Столичный департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщал в воскресенье в своем Telegram-канале, что в городе ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 18 м/с, прогноз актуален на период с вечера воскресенья до 11:00 понедельника. В связи с непогодой в департаменте рекомендуют не ходить вблизи линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, укрываться от дождя в помещении, не приближаться ближе чем на 30 м к велосипедам или мотоциклам.