Мэрия Владивостока оспорит в суде регистрацию фондом "Феникс" товарного знака "День тигра"

ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Владивостока готовят документы, чтобы в судебном порядке оспорить регистрацию фондом "Феникс" исключительных прав на название "День тигра", которым именовался городской праздник с 20-летней историей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе администрации.

День тигра - российский праздник, широко отмечаемый во Владивостоке с 2000 года. Цель мероприятий - привлечь внимание общественности к проблеме сохранения дикой природы. В мае 2021 года фонд "Феникс" получил исключительное право на товарный знак "День тигра". Теперь все организации, которые хотят провести этот праздник, обязаны заключать соглашение на использование товарного знака.

"В связи с регистрацией товарного знака фондом "Феникс" на название "День тигра" в 2021 году во Владивостоке это название использоваться не будет. Будут проводиться мероприятия, направленные на сохранение амурского тигра. Администрация Владивостока готовит документы, чтобы оспорить в суде регистрацию товарного знака", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в 2018 году пункт об этом празднике внесли в устав города Владивостока. Согласно ему, "День тигра" стал городским праздником, который отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября.

На своем официальном сайте фонд "Феникс" поясняет, что идею "Дня тигра" в 1995 году предложил краевед и эколог Владимир Тройнин, а инициатором проведения праздника в 2000 году выступил именно фонд "Феникс". Как сообщил ТАСС глава фонда Сергей Березнюк, фонд воспользовался своим юридическим и моральным правом.

"Это наше законное право как граждан Российской Федерации, как общественной организации - регистрировать товарный знак. Сделано это было, поскольку в дальнейшем мы планируем в сотрудничестве с другими организациями и гражданами развивать и поддерживать праздник "День Тигра". Основная мысль - защитить изначальную идею Владимира Тройнина, который хотел сделать его светлым семейным праздником. У нас полное моральное право считаться теми, кто стоял в его основе", - сказал Березнюк.