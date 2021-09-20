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На Чукотке увеличили размер выплаты за проведенную вакцинацию от коронавируса

Новые меры поддержки будут действовать до 31 октября

ТАСС, 20 сентября. Размер поощрительной компенсации за проведенную вакцинацию от коронавируса для пенсионеров Чукотки увеличили с 2 до 3 тыс. рублей, сообщила ТАСС начальник Департамента здравоохранения Чукотского АО Надежда Ищенко.

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"Размер поощрительной компенсации за вакцинацию составлял 2 тыс. рублей, сейчас - 3 тыс. рублей. Получить ее могут все граждане старше 50 лет, даже если они не зарегистрированы на территории округа. Также выплата положена гражданам в возрасте 18 лет и старше, проживающим в сельской местности Чукотки, и это тоже нововведение", - сказала Ищенко.

Новые меры поддержки будут действовать до 31 октября.

На Чукотке подтвердилось 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1,3 тыс. пациентов выздоровели, 14 умерли. Темпы прироста зараженных - одни из самых низких в стране. Завершили вакцинацию более 20 тыс. человек.

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РоссияЧукотский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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