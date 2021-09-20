На Чукотке увеличили размер выплаты за проведенную вакцинацию от коронавируса

ТАСС, 20 сентября. Размер поощрительной компенсации за проведенную вакцинацию от коронавируса для пенсионеров Чукотки увеличили с 2 до 3 тыс. рублей, сообщила ТАСС начальник Департамента здравоохранения Чукотского АО Надежда Ищенко.

"Размер поощрительной компенсации за вакцинацию составлял 2 тыс. рублей, сейчас - 3 тыс. рублей. Получить ее могут все граждане старше 50 лет, даже если они не зарегистрированы на территории округа. Также выплата положена гражданам в возрасте 18 лет и старше, проживающим в сельской местности Чукотки, и это тоже нововведение", - сказала Ищенко.

Новые меры поддержки будут действовать до 31 октября.

На Чукотке подтвердилось 1,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1,3 тыс. пациентов выздоровели, 14 умерли. Темпы прироста зараженных - одни из самых низких в стране. Завершили вакцинацию более 20 тыс. человек.