На Украине начали действовать новые правила карантина

COVID-сертификат является на Украине свидетельством о вакцинации. Его можно оформить в электронном виде в приложении "Дiя" или получить вариант на бумаге у семейного врача. По новым правилам, с 20 сентября начинают действовать два вида сертификатов: "желтый" - для тех, кто получил только один компонент препарата, выдается на 120 дней, и "зеленый", который получают те, кто полностью завершил курс вакцинации. Он действует 365 дней. Сертификат также может содержать информацию об отрицательном результате теста на ковид (действует 72 часа) или о перенесенном заболевании.

По новым правилам ограничения начинают действовать после перехода страны в желтую зону: вводятся ограничения на число посетителей в фитнес-центрах, число участников массовых мероприятий, а в кино и театрах заполненность залов не должна превышать 50%. При этом в желтой зоне предприниматели смогут сами выбирать, обслуживать ли только тех, про прошел вакцинацию, или всех желающих, но с соблюдением карантинных мер.

Важным условием работы учреждений в желтой зоне является вакцинация от коронавируса не менее 80% сотрудников заведения по крайней мере одним компонентом вакцины. Для работы в красной зоне полностью вакцинированными должны быть 100% сотрудников. Услуги в этой зоне также смогут предоставляться только полностью вакцинированным. В красной зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кино, театров, торговых центров, школ и рынков. Функционировать смогут только АЗС, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и ветклиники.

В случае введения желтой зоны школы смогут работать лишь при условии наличия "желтого" сертификата у 80% педагогов. В красной зоне для работы школ условия ужесточаются: у 100% педагогов должны быть "зеленые" паспорта. При этом от школьников вакцинация не требуется. Новые правила не предусматривают ограничения для транспорта. Проверять наличие сертификатов у пассажиров не будут, но водители должны быть вакцинированы.

С понедельника иностранцы, которые въезжают на Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от необходимости уходить на самоизоляцию. Им не нужно делать тесты на COVID-19 на Украине и устанавливать приложение "Вдома". Для въезда в страну у иностранцев должна быть страховка, а также подтверждение о пройденной вакцинации, перенесенном заболевании или действующий результат теста.

Локдауна не избежать

По данным Минздрава, по состоянию на 20 сентября вся Украина находится в зеленой зоне адаптивного карантина, однако динамика госпитализаций пациентов с коронавирусом превышает норму (норма не более 50%). В среднем по стране динамика госпитализаций COVID-больных составляет 50,7%, однако уже в десяти областях этот показатель значительно выше. В частности, в Винницкой области он составляет 54,9%, в Днепропетровской - 75,2%, Житомирской - 56,3%, в Луганской - 69,6%, Николаевской - 72,3%, Ровенской - 87,2%, Сумской - 61,0%, Харьковской - 75,2%, Черкасской - 72,6%.

За минувшие сутки на Украине выявили 2 265 новых случаев коронавируса, общее число с начала пандемии составило 2 450 646. За минувшие сутки от вызванных инфекцией осложнений умерли 44 человека (с начала пандемии - 54 919).

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин высказал мнение, что нового локдауна стране не избежать, но это возможно не раньше ноября. В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль призвал сограждан активнее делать прививки, чтобы не допустить такого развития событий.