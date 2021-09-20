В Башкирии число заразившихся коронавирусом превысило 63 тыс.

"За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 320 человек. Общее количество инфицированных составляет 63 200 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего из заразившихся ковидом вылечились 55 тыс. человек, в том числе 110 - за минувшие сутки. Вакцинировались первым компонентом - 1,23 млн человек, двумя - 1,1 млн человек.

В республике запрещено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим в общественных местах. При этом сертификат о вакцинации нужен при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях. Массовые мероприятия на улице с участием более 500 человек будут проводить только при согласовании с региональным Роспотребнадзором.