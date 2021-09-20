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Пандемия COVID-19

В Башкирии число заразившихся коронавирусом превысило 63 тыс.

За сутки в регионе выявили 320 заразившихся

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Число заболевших ковидом жителей Башкирии превысило 63 тыс. За сутки выявили 320 заразившихся, сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

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"За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 320 человек. Общее количество инфицированных составляет 63 200 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего из заразившихся ковидом вылечились 55 тыс. человек, в том числе 110 - за минувшие сутки. Вакцинировались первым компонентом - 1,23 млн человек, двумя - 1,1 млн человек.

В республике запрещено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим в общественных местах. При этом сертификат о вакцинации нужен при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях. Массовые мероприятия на улице с участием более 500 человек будут проводить только при согласовании с региональным Роспотребнадзором.

Теги
РоссияБашкортостанПандемия COVID-19
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