В Башкирии число заразившихся коронавирусом превысило 63 тыс.

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Число заболевших ковидом жителей Башкирии превысило 63 тыс. За сутки выявили 320 заразившихся, сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.
"За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 320 человек. Общее количество инфицированных составляет 63 200 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего из заразившихся ковидом вылечились 55 тыс. человек, в том числе 110 - за минувшие сутки. Вакцинировались первым компонентом - 1,23 млн человек, двумя - 1,1 млн человек.
В республике запрещено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим в общественных местах. При этом сертификат о вакцинации нужен при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях. Массовые мероприятия на улице с участием более 500 человек будут проводить только при согласовании с региональным Роспотребнадзором.