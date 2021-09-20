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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,08

В Москве показатель уменьшился до 1,27

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник немного снизился и составил 1,08. В Москве показатель уменьшился до 1,27, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу в шести из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Москвы, это Воронежская (1,04), Самарская (1,05) и Нижегородская (1,08) области, а также Подмосковье (1,24) и Санкт-Петербург (1,32).

В Иркутской, Ростовской и Свердловской областях коэффициент составил ровно 1, в Красноярском крае - 0,99.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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