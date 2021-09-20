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Пандемия COVID-19

Гутерриш призвал вакцинировать от коронавируса 70% жителей Земли к середине 2022 года

По словам генерального секретаря ООН, необходимо мобилизоваться для выполнения глобального плана по вакцинации

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Вакцинация населения Земли от коронавируса должна достичь уровня в 70% к середине 2022 года. С таким призывом к мировому сообществу обратился в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на мероприятии в поддержку целей устойчивого развития в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Нам нужно положить конец пандемии. Наш ответ был слишком медленным и неравномерным. Я призываю мир мобилизоваться для выполнения глобального плана по вакцинации, в рамках которого будет удвоено производство вакцин, чтобы вакцинировать 70% мирового населения к середине следующего года", - сказал он.

Ранее Гутерриш неоднократно подвергал критике неравномерность в темпах вакцинации, когда в развитых странах доля привитых составляет уже более половины населения, в то время как, например, в некоторых странах Африки она не достигла еще и 10%.

Теги
Гутерриш, АнтониуПандемия COVID-19
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