В ковидных госпиталя Саратовской области дополнительно развернули 300 коек

САРАТОВ, 20 сентября. /ТАСС/. Медики развернули 300 дополнительных коек в ковидных госпиталях Саратовской области в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом сообщил в понедельник в телеграм-канале председатель правительства региона Роман Бусаргин.

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"Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 возросло. Наибольший прирост заболевших за сутки фиксируется в областном центре. На базе клинической больницы имени С. Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета будут развернуты 300 дополнительных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В Министерстве здравоохранения области ТАСС пояснили, что в настоящий момент в 22 медучреждениях области развернуто более 3 600 ковидных коек.

В Саратовской области 20 сентября зарегистрировали 284 новых случая коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 85 822 человека. Выздоровели с начала пандемии 78 408 человек.