Пашинян выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми

ЕРЕВАН, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник направил письмо президенту России Владимиру Путину, выразив соболезнования в связи с инцидентом на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

"Уважаемый Владимир Владимирович! С глубокой скорбью узнал о жертвах и пострадавших в результате трагического инцидента в Пермском государственном национальном исследовательском университете. От имени всего армянского народа выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших и желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - приводит текст письма пресс-служба Пашиняна.

По данным Следственного комитета (СК), в понедельник студент, находясь на территории одного из корпусов ПГНИУ, открыл стрельбу. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.

По последним данным Минздрава России, в результате трагедии погибли шесть человек, пострадали более двух десятков человек.