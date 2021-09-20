План по вакцинации в Петербурге выполнен более чем на 60%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Число жителей Санкт-Петербурга, которые полностью прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, достигло 1,6 млн, следует из данных, распространенных в понедельник пресс-службой администрации города. Это количество составляет более 60% от плана.

Согласно справке о показателях эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге, на 20 сентября в городе завершили цикл вакцинации 1,6 млн человек. Ранее сообщалось, что коллективный иммунитет будет сформирован, если вакцинируются 2,6 млн человек, сейчас этот план выполнен на 61%.

Прививку первым компонентом сделали 1,5 млн жителей. Запас вакцины составляет более 613 тыс. доз. Всего в Петербурге работают 172 пункта вакцинации от коронавируса.

Сейчас в городе развернуто 5 313 коек для пациентов с коронавирусом, на лечении в стационарах находятся 4 372 человека.

По последним данным, в Петербурге выявили 603 535 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 570 149 человек, умерли 21 322. За последние сутки в городе выявили 1 137 случаев заражения.