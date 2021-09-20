Талибы призвали главу ВОЗ на встрече в Кабуле увеличить гуманитарную помощь Афганистану

КАИР, 20 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса увеличить гуманитарную помощь стране. Об этом говорится в заявлении радикалов по итогам состоявшейся в понедельник в Кабуле встречи главы ВОЗ и членов сформированного талибами временного кабмина.

"Присутствовавший на встрече [глава временного правительства] мулла Мохаммад Хасан Ахунд поблагодарил ВОЗ за оказываемую Афганистану помощь. В то же время он отметил, что международное сообщество должно прилагать еще большие усилия в поставках медикаментов и других необходимых товаров, потому что в противном случае страна может столкнуться с гуманитарным кризисом", - говорится в тексте, опубликованном на странице члена катарского политического офиса талибов Мохаммада Наима в Twitter.

Помимо этого, председатель временного кабмина указал на важность того, чтобы "гуманитарная помощь была отделена от политики и поставлялась беспрепятственно, а все санкции [в отношении движения], по его словам, должным быть отменены".

Как подчеркнул присутствовавший на переговорах глава политического крыла "Талибана", а также заместитель председателя временного правительства мулла Абдул Гани Барадар, "если Афганистану не будет поставлена необходимая помощь, медучреждения страны могут закрыться". Одной из наиболее острых проблем в этой связи талибы назвали ситуацию с пандемией.

В заявлении отмечается, что "Исламский эмират Афганистан" (самоназвание радикалов) готов к сотрудничеству с ВОЗ и другими международными институтами, поскольку "новые власти страны в отличие от предыдущей администрации избавлены от коррупции".

В свою очередь Гебрейесус, как сообщается в заявлении, пообещал "Талибану" продолжать оказывать поддержку Афганистану, чтобы "спасти страну от гуманитарной катастрофы". Помимо этого, глава ВОЗ заверил радикалов в том, что число сотрудников организации, уменьшенное ранее из-за пандемии, в ближайшее время будет увеличено.

Здравоохранение в стране

Ситуация в сфере здравоохранения в Афганистане остается крайне тяжелой ввиду отсутствия необходимых медикаментов, а также нехватки специалистов. По последним данным ВОЗ, в стране с населением 38,9 млн человек количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом достигло 154 539, 7 199 пациентов умерли от последствий вызываемого инфекцией заболевания COVID-19. Однако мониторинг ситуации вокруг пандемии в стране носит нерегулярный характер, а в отдельных регионах полностью отсутствует

Не менее серьезной для Афганистана остается проблема полиомиелита. По данным специалистов американского федерального агентства Центры по контролю и профилактике заболеваний США, не менее 3 млн детей в стране не имеют доступа к вакцине против данной инфекции.

Ситуация в области медицины стала обостряться после того, как движение "Талибан" на фоне завершения Вашингтоном своей военной кампании в Афганистане развернуло весной 2021 года масштабную операцию по установлению контроля над исламской республикой.

15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.