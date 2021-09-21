В Свердловской области не хватает более 750 учителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Свердловская область испытывает дефицит преподавателей общеобразовательных учреждений: на начало учебного года в регионе открыто 755 учительских вакансий, сообщили в областном департаменте информационной политики, отвечая на запрос ТАСС. Больше всего не хватает преподавателей начальных классов, иностранных языков, русского языка и литературы.

"Всего на начало 2021/2022 учебного года вакантных должностей учителей в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области, 755 (2,5% от числа всех работающих учителей). Наибольшая потребность - в учителях начальных классов (135 вакансий), русского языка и литературы (121 вакансия), физики (43 вакансии), математики (84 вакансии), иностранных языков (174 вакансии)", - говорится в сообщении.

Как пояснили в департаменте, из-за недостатка кадров в регионе увеличивается нагрузка для уже работающих педагогов. По данным департамента, в среднем по области она составляет 1,5 ставки.

В 2021 году 66 студентов, обучавшихся по договорам о целевом обучении, завершили учебу. Также в 2021 году для приема абитуриентов на целевое обучение установили более 500 мест, ежегодно увеличивается и бюджетный прием в области.

На начало 2021/2022 учебного года в школах, расположенных на территории Свердловской области, работает 30 663 учителя.