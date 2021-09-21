Средняя готовность дорог в Сибири по дорожному нацпроекту составляет 65% от плана

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Средняя готовность дорожных объектов в регионах Сибирского федерального округа, которые должны привести до начала зимы в нормативное состояние в 2021 году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составляет 65% от плана на год. Об этом во вторник сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

"В этом году в рамках нацпроекта в регионах Сибири предусмотрены работы на 681 дорожном объекте - участках автодорог регионального значения и улично-дорожной сети агломераций общей протяженностью 2 тыс. км. На середину сентября в нормативное состояние приведено более 450 км автомобильных дорог. Средняя готовность дорожных объектов составляет 65% от плана на 2021 год", - говорится в сообщении.

Наиболее активными темпами работы проводятся в Красноярском крае и Кемеровской области, где выполнили более 80% от плана. В Республике Тыва, Алтайском крае, Новосибирской, Омской и Томской областях показатель готовности варьируется в пределах от 60% до 75%. Наиболее сложная ситуация в Хакасии, где выполнили 40% дорожных работ.

В Республике Алтай в нормативное состояние привели участок республиканской трассы Чоя - Сейка - Ынырга протяженность 20 км. Дорога соединяет три сельских поселения и ведет в административный центр Чойского района, где расположены социально значимые учреждения. Вместо гравийного покрытия на трассе уложили асфальтобетон.

В Республике Тыва проводятся работы по реконструкции улицы Бай-Хаакская, которая расположена в Кызылской городской агломерации и является важной транспортной артерией региона. В республике также предусмотрели ремонт автомобильных дорог регионального значения. Один из ключевых объектов в Красноярском крае - участок автодороги Епишино - Северо-Енисейский протяженностью 11,2 км, почти разрушенный грузовым транспортом промышленных предприятий.

К числу значимых объектов в Омской области относится автомобильная дорога Омск - Тара протяженностью 305 км. В 2021 году ремонтируются 11 участков дороги протяженностью 53 км в трех районах области. Завершились работы на двух объектах протяженностью более 10 километров, остальные имеют высокую степень готовности.

О нацпроекте

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него включили четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента России о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети". Также в нацпроекте могут появиться новые показатели удовлетворенности граждан состоянием дорог, безопасностью движения и качеством транспортного обслуживания.