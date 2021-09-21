Облачно и дождливо будет в Московском регионе 21 сентября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Столбики термометров покажут в Москве во вторник 7-9 градусов, в Подмосковье ожидается 5-10 градусов выше нуля, временами пройдут дожди. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в Москве продолжит формировать ненастный европейский циклон. Погода будет облачная, временами пройдут дожди. Днем в Москве плюс 7-9, по области - от 5 до 10 [градусов] тепла. Ветер восточный, 5-10 метров в секунду", - сказал собеседник агентства.

По его словам, давление будет немного ниже нормы, барометры покажут 745 мм ртутного столба.

"По-прежнему холодно, по-прежнему дожди", - подытожил Леус.