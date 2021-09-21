{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Китае отмечают праздник Середины осени

В честь праздника жители страны обмениваются "лунными пряниками"
Фото {{sliderIndex+1}} из 4
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 4

Описание
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС
© Артем Иванов/ТАСС

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Жители Китая отмечают во вторник праздник Середины осени - второй по значимости после Нового года по традиционному календарю. Этот праздник приходится на 15-й день восьмого лунного месяца, его связывают с завершением основных сельскохозяйственных работ, поэтому также называют праздником урожая.

Как напомнило во вторник центральное китайское телевидение, при династии Северная Сун (960-1279) праздник Середины осени уже значился в официальном списке важных событий года.

В Китае на этот праздник принято обмениваться "лунными пряниками", на которых красной пищевой краской наносят иероглиф "фу" - "счастье". Также жители страны обмениваются праздничными открытками с "лунным зайцем", толкущим в ступке порошок бессмертия, и лунной богиней Чан Э.

Теги
Китай
Карелия намерена привлечь из госбюджета деньги при подготовке к 800-летию крещения карелов
Основные мероприятия празднования будут проходить в регионе
Читать полностью