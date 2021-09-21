В Китае отмечают праздник Середины осени

ПЕКИН, 21 сентября. /ТАСС/. Жители Китая отмечают во вторник праздник Середины осени - второй по значимости после Нового года по традиционному календарю. Этот праздник приходится на 15-й день восьмого лунного месяца, его связывают с завершением основных сельскохозяйственных работ, поэтому также называют праздником урожая.

Как напомнило во вторник центральное китайское телевидение, при династии Северная Сун (960-1279) праздник Середины осени уже значился в официальном списке важных событий года.

В Китае на этот праздник принято обмениваться "лунными пряниками", на которых красной пищевой краской наносят иероглиф "фу" - "счастье". Также жители страны обмениваются праздничными открытками с "лунным зайцем", толкущим в ступке порошок бессмертия, и лунной богиней Чан Э.