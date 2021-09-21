Жалобу на приговор Олегу Навального за нарушение санитарных норм рассмотрят 5 октября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 5 октября рассмотрит жалобу на приговор брату Алексея Навального Олегу Навальному, осужденному за подстрекательство к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд рассмотрит апелляцию Олега Навального на приговор Преображенского районного суда. Апелляционное рассмотрение назначено на 5 октября", - сообщили в пресс-службе.

Приговором от 6 августа этого года Навальный был признан виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно.

Ранее приговор по этому делу обжаловали активистка Любовь Соболь и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По делу о нарушении санитарных норм при проведении 23 января несогласованной акции в Москве ранее уже были вынесены приговоры: 2 августа к штрафу в размере 100 тыс. рублей был приговорен Дани Акель, Любовь Соболь и Кира Ярмыш приговорены к 1,5 года ограничения свободы каждая. Координатор московского штаба Навального (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской) Олег Степанов, муниципальный депутат Басманного района Москвы Людмила Штейн и активист ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Николай Ляскин осуждены на год ограничения свободы каждый. Помимо них, по делу также проходит глава "Альянса врачей" (признан в РФ НКО-иноагентом) Анастасия Васильева.

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади 23 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса.