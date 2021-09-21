За несоблюдение карантина жителям Новой Зеландии будет грозить штраф в $2,8 тыс.

СИДНЕЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Новозеландские власти будут штрафовать нарушителей санитарных правил на 4 тыс. новозеландских долларов, штраф для предприятий всех форм собственности составит 12 тыс. новозеландских долларов ($8,5 тыс.). Об этом во вторник сообщила премьер-министр страны Джасинда Ардерн в ходе онлайн-брифинга для журналистов в Веллингтоне.

По словам главы правительства, большая часть успеха Новой Зеландии в борьбе с COVID-19 заключалась в "хорошем соблюдении правил большинством граждан". "Некоторые люди, в том числе те, кто сбегал из государственных изоляторов, нарушали правила, но, как только нарушителей начали штрафовать, их число уменьшилось. Степень увеличения [размера штрафов] свидетельствует <…> о важности соблюдения санитарных правил", - сказала Ардерн.

Как сообщила премьер-министр, штраф для нарушителя общественных санитарных ограничений вырастет с 300 новозеландских долларов ($212,7) до 4 тыс. ($2,8 тыс.). Владелец предприятия, допустивший нарушение эпидемических требований, заплатит 12 тыс. новозеландских долларов вместо 1 тыс. ($709). Граждане, намеренно нарушающие санитарные требования властей, могут столкнуться с судебным иском и шестимесячным тюремным сроком.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии в Новой Зеландии выявлено 4 095 случаев заражения, жертвами пандемии стали 27 человек.