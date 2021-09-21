Эксперт: в РФ нет исследований по вакцинации онкопациентов от COVID-19 третьей дозой

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Исследований по вакцинации пациентов с онкологическими заболеваниями третьей дозой препарата от коронавирусной инфекции пока нет в России. Об этом сообщил директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист - онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

"У нас пока таких работ нет, это же должно быть подтверждено всегда клиническими исследованиями. Просто еще не начата эта фаза. Если будет, мы готовы участвовать", - сказал он журналистам.

Ранее стало известно, что медики области Лацио в Италии начали вакцинировать население третьей дозой препаратов от коронавируса. Как уточнял телеканал Rai News 24, инъекции делаются наиболее уязвимым пациентам, страдающим иммунодефицитом, онкологическими заболеваниями, а также перенесшим операции по пересадке органов.