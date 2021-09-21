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Пандемия COVID-19

Эксперт: в РФ нет исследований по вакцинации онкопациентов от COVID-19 третьей дозой

Вакцинация пациентов с онкологическими заболеваниями должна быть подтверждена клиническими исследованиями, отметил директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист - онколог Минздрава России Андрей Каприн

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Исследований по вакцинации пациентов с онкологическими заболеваниями третьей дозой препарата от коронавирусной инфекции пока нет в России. Об этом сообщил директор НМИЦ радиологии, главный внештатный специалист - онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

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"У нас пока таких работ нет, это же должно быть подтверждено всегда клиническими исследованиями. Просто еще не начата эта фаза. Если будет, мы готовы участвовать", - сказал он журналистам.

Ранее стало известно, что медики области Лацио в Италии начали вакцинировать население третьей дозой препаратов от коронавируса. Как уточнял телеканал Rai News 24, инъекции делаются наиболее уязвимым пациентам, страдающим иммунодефицитом, онкологическими заболеваниями, а также перенесшим операции по пересадке органов.

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