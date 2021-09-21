Университет Иннополис начал готовить преподавателей вузов и колледжей по IT-направлениям

КАЗАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Университет Иннополис занялся подготовкой преподавателей вузов и колледжей по IT-направлениям. Об этом на открытии III отраслевого чемпионата в сфере информационных технологий по стандартам Ворлдскиллс DigitalSkills в рамках Kazan Digital Week сказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Татарстан у нас стал регионом-лидером, который занимается подготовкой таких кадров. Центральным звеном всей системы является Университет Иннополис, который позволяет объединить как советскую - российскую школу высшего образования, так и новые образовательные программы ведущих университетов мира. Приглашаются преподаватели из зарубежных ведущих научных центров. В этом году мы доверили Иннополису очень важную задачу. Иннополис в этом году начал готовить преподавателей в вузах, колледжах для всей страны - как в части обучения IT-дисциплинам, так и обучение традиционным специальностям, но с большой цифровой составляющей", - сказал Шадаев.

Также Иннополис, по словам министра, в этом году начал переформатировать все образовательные программы подготовки даже традиционных специальностей. "Добавляя большую IT-составляющую, большой модуль связанный с развитием цифровых компетенций", - сказал Шадаев.