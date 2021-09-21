{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Венесуэлу доставили партию "Спутника V" для повторной прививки

В страну направили 200 тыс. доз препарата

ГАВАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Партия вакцины "Спутник V" для повторной прививки доставлена в понедельник в столицу Венесуэлы Каракас. Об этом сообщил телеканал TeleSUR со ссылкой на заявления властей страны.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По официальным данным, в страну доставлено 200 тыс. доз "Спутника V". Ожидается, что в ближайшее время в южноамериканскую страну поступят другие партии препарата от коронавируса, разработанного в России.

В частности, посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что во вторник в Венесуэлу из России прибудет новая партия вакцины.

По данным Минздрава Венесуэлы, за последние сутки в стране зарегистрирован 1 201 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике заразились коронавирусом более 356,2 тыс. человек, 4 311 умерли от последствий заражения.

Правительство Венесуэлы рассчитывает до конца 2021 года привить от коронавируса 70% населения страны, используя препараты, полученные от России, Китая и Кубы.

Теги
ВенесуэлаРоссияПандемия COVID-19
В Бурятии возобновили работу детские развлекательные центры и игровые зоны
В республике также продолжается вакцинация от коронавируса
Читать полностью