В Венесуэлу доставили партию "Спутника V" для повторной прививки

ГАВАНА, 21 сентября. /ТАСС/. Партия вакцины "Спутник V" для повторной прививки доставлена в понедельник в столицу Венесуэлы Каракас. Об этом сообщил телеканал TeleSUR со ссылкой на заявления властей страны.

По официальным данным, в страну доставлено 200 тыс. доз "Спутника V". Ожидается, что в ближайшее время в южноамериканскую страну поступят другие партии препарата от коронавируса, разработанного в России.

В частности, посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что во вторник в Венесуэлу из России прибудет новая партия вакцины.

По данным Минздрава Венесуэлы, за последние сутки в стране зарегистрирован 1 201 случай заражения коронавирусом. С начала пандемии в республике заразились коронавирусом более 356,2 тыс. человек, 4 311 умерли от последствий заражения.

Правительство Венесуэлы рассчитывает до конца 2021 года привить от коронавируса 70% населения страны, используя препараты, полученные от России, Китая и Кубы.