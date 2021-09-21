В Бурятии возобновили работу детские развлекательные центры и игровые зоны

УЛАН-УДЭ, 21 сентября. /ТАСС/. Детские развлекательные центры в Бурятии, закрывшиеся из-за пандемии коронавируса больше полугода назад, возобновили работу. Об этом сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

"С 21 сентября возобновлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон. Одно из требований - наличие у персонала документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от новой коронавирусной инфекции, либо медицинского документа о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании", - сообщили в оперштабе.

Кроме того, в помещении одномоментно должно быть не более 50% посетителей от максимальной вместимости. "Также обязательное требование - термометрия сотрудников и посетителей, дезинфекция помещений", - добавили в оперштабе.

По состоянию на утро 21 сентября в Бурятии зарегистрировано 58 150 случаев заражения COVID-19, из них 91 - за последние сутки. В стационарах в настоящее время получают лечение 413 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, занятость коечного фонда составляет 80,2%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 040 человек. Всего в Бурятии умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией - 1 819, из них трое - за последние сутки.

В республике продолжается вакцинация от коронавируса. Первым компонентом привит 344 641 человек. Завершили вакцинацию 286 638 человек. По плану до 1 октября в Бурятии должны быть вакцинированы от коронавируса 431 580 человек.