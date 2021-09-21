Поля "Балтики": как фокус на экологию делает сельское хозяйство более выгодным

В отчетах и прогнозах о перспективах развития сельского хозяйства эксперты причисляют климатические условия к одним из самых важных факторов, которые влияют на урожайность. Например, у долгой засухи есть очевидные негативные последствия. Из-за нее также возрастают затраты на полив, увеличивающие себестоимость производства. С другой стороны, чрезмерные дожди вызывают переувлажнение почвы. В целом любая непредсказуемость климата негативно сказывается на сельском хозяйстве, снижает возможность прогнозирования, увеличивает затраты фермеров.

Эти изменения - результат деятельности человека. Прежде всего, они происходят из-за роста объемов выбросов CO 2 вследствие масштабирования производств. Это приводит не только к повышению среднегодовой температуры воздуха, но и к деградации почв - им не хватает питательных минералов и кислорода.

Экологичная агропрограмма как основа

За последнее десятилетие крупные компании стали осознавать необходимость сокращать выбросы CO 2 и больше инвестировать в восстановление окружающей среды. Одна из таких компаний - пивоваренная компания "Балтика", часть Carlsberg Group.

Производитель рассказывает, что сегодня на его сельское хозяйство и соложение приходится 18% углеродного следа продукта по всей цепочке - от производства до потребления пива. Выбросы CO 2 образуются в результате обработки почв, внесения удобрений, использования сельскохозяйственной техники, доставки зерна и приготовления солода. Понимая это, "Балтика" озаботилась снижением углеродного следа и стала поступательно решать эту проблему.

Все началось с запущенной в 2005 году агропрограммы для контроля качества пивоваренного ячменя на всех этапах его выращивания - от посадки семян до уборки урожая. Ей управляет один из крупнейших производителей солода в России - "Хоппи Юнион", дочерняя компания Carlsberg Group. Сейчас в программу входят около 60 фермерских хозяйств в тринадцати регионах России, участвуют высококвалифицированные специалисты в области выращивания ячменя. Кроме того, работает почвенная и зерновая лаборатории, используется уникальное современное оборудование для отбора почв и мониторинга посевов.

Выращивая пивоваренный ячмень, "Балтика" стремится способствовать сохранению природных ресурсов, в том числе с помощью исследовательских работ и сотрудничества с сельхозпроизводителями.

Основной вклад в эмиссию CO 2 вносят азотные удобрения. Любые избыточные удобрения, которые растения не могут использовать, выделяются в атмосферу. Чтобы получить необходимый урожай и не навредить при этом окружающей среде, нужно анализировать состав почвы. Подобные исследования компания проводит в собственной почвенной лаборатории в Туле. Там обрабатываются образцы разных слоев грунта с полей, а в дальнейшем хозяйствам агропрограммы рекомендуются безопасные нормы внесения удобрений.

Инновационные подходы к вспашке

Как отмечают в "Балтике", в рамках ответственного производства компания старается внедрять самые современные и прогрессивные технологии выращивания ячменя и обработки почвы. Исторически существуют три способа обработки. Первый - вспашка, когда техника переворачивает пласт земли глубиной 25–30 см. Этот метод расходует максимальное количество топлива и приводит к эрозии - разрушению плодородного слоя. Более щадящая технология - рыхление верхнего слоя грунта.

Однако самый современный и почвозащитный способ - no-till, с английского - "без вспашки": поле укрывается измельченными остатками растительных культур, мульчей, и обрабатывается специальной техникой. Минимальная и нулевая технологии существенно снижают выбросы парниковых газов, сберегают почву от эрозии, а грунт, укрытый слоем мульчи, лучше сохраняет влагу.

Именно эту технологию при выращивании пивоваренного ячменя "Балтика" старается внедрять у работающих с ней сельхозпроизводителей. Компания ежегодно собирает партнеров-аграриев на День поля, где рассказывает им о последних технологиях, показывает новые сорта ячменя, обменивается опытом. Такие встречи помогают быстрее внедрить наилучшие решения и мотивировать партнеров придерживаться принципов устойчивого земледелия, считают в компании.

Отслеживание со спутников

Эксперты "Хоппи Юнион" сами посещают партнерские фермерские хозяйства для контроля над качеством выращиваемого для "Балтики" ячменя. Однако с 2020 года, в условиях пандемии, стали использовать еще и дистанционный мониторинг полей. Сначала "Балтика" пробовала применять беспилотники - это было удобно, но достаточно дорого. В итоге пришли к тому, чтобы использовать снимки, полученные со спутников Европейского космического агентства (Sentinel-2) и NASA (Landsat-8).

Новые снимки получают каждую неделю. Эта технология позволяет видеть поля партнеров в мультиспектральном диапазоне и оценивать количество выделяемого в результате фотосинтеза кислорода - так называемый NDVI-индекс (Normalized Difference Vegetation Index, нормализованный относительный индекс растительности, количественный показатель объема биомассы - прим. ТАСС).

Например, в день сева в Пензенской области, где хозяйство "Преображение" по нулевой технологии выращивает для "Балтики" пивоваренный ячмень, снимок был черным - кислород не выделялся. Через месяц появился желтый цвет - ячмень начал созревать и выделять кислород. Спустя еще десять дней снимок стал ярко-зеленым - это говорило о том, что ячмень активно развивается.

Снимки доказывают, что у технологии no-till есть существенные преимущества по сравнению с традиционными методами. Таким образом, используя спутниковую съемку и посещая хозяйства, "Балтика" может сравнивать разные методы с точки зрения выбросов углекислого газа в атмосферу, выбирать лучшие практики и рекомендовать их всем сельхозпроизводителям.

Нулевые выбросы как цель

Применение экологичных технологий в сельском хозяйстве - часть большой стратегии "Балтики" по сокращению выбросов СО 2 . Кроме того, как показала практика, внедрение инновационных решений в этой сфере способно увеличивать и производственные показатели.

По сравнению с 2015 годом средняя урожайность ячменя в хозяйствах, с которыми работает "Балтика", внедряя принципы устойчивого земледелия, выросла на 35–40%. Это позволяет фермерам снижать расходы и получать больше прибыли, более эффективно используя существующие площади посевов и не увеличивая нагрузку на окружающую среду. В 2020 году - по сравнению с тем же 2015-м - снижение эмиссии СО 2 в области сельского хозяйства составило 10,8%, отмечают в компании.

Помогает и оптимизация логистики. Так, "Балтика" по возможности развивает выращивание ячменя в тех областях, где расположены ее заводы, снижая тем самым затраты на перевозку. Например, в Ярославской и Ивановской областях производители смогли сократить путь доставки сырья на 600–700 км. Это уменьшает не только углеродный след, но и транспортные расходы.