На Украине с 23 сентября ужесточат ограничения по коронавирусу

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Вся территория Украины с 23 сентября переходит на так называемый желтый уровень эпидемической опасности, где действуют более жесткие правила карантина в связи с пандемией коронавируса. Как сообщила пресс-служба правительства, такое решение во вторник приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) Украины.

"По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила установить с 00:00 23 сентября 2021 года желтый уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины", - говорится в сообщении. Отмечается также, что премьер-министр страны Денис Шмыгаль пояснил это решение стремительным ухудшением эпидемической ситуации.

Сообщается, что участники заседания комиссии также обсудили вопрос охвата населения вакцинацией от коронавируса, главным образом работников сферы образования. С учетом роста числа инфицированных, в том числе среди детей, комиссия поручила местным властям провести работу по активизации вакцинации среди учителей, организовать выездные мобильные бригады для тех школ, где нет своих прививочных пунктов.

Карантинные зоны

В понедельник правительство Украины продлило до 31 декабря адаптивный карантин, введенный из-за пандемии. При адаптивном карантине существует разделение на зоны, ограничения устанавливаются в каждом регионе отдельно и зависят от эпидемической обстановки. Украина с июня находилась в зеленой зоне, однако в конце лета в стране начался ощутимый рост числа новых случаев инфицирования.

Желтый уровень эпидемической опасности обязывает носить маски в помещениях и общественном транспорте, придерживаться социальной дистанции в 1,5 м. При нем запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. м. территории, заполненность кинотеатров и учреждений культуры более чем на 50%, спортзалов и фитнес-центров - более 1 человека на 10 кв. м., работа учреждений образования, если менее 80% педсостава вакцинированы хотя бы одной дозой.

13 сентября кабинет министров внес изменения в противоэпидемические правила, призванные препятствовать распространению коронавируса. Дополнительные нормы предусматривают разделение ковид-сертификатов на зеленые и желтые в зависимости от того, сколько человеку было введено компонентов вакцины от коронавируса, а также смягчают правила карантина для привитых. Также согласно этим правилам, ограничения желтой зоны не будут действовать, если не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь желтый или зеленый сертификат.

За последние сутки на Украине подтверждено 5 159 новых случаев инфицирования коронавирусом, госпитализированы 1 086 человек, выздоровели 2 156. На 21 сентября в стране зафиксирован самый высокий с июня показатель смертности от ковида за сутки - 137 человек. С начала эпидемии на Украине умерли 55 056 пациентов с коронавирусом, выздоровели 2 233 573 человека.