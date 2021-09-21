Власти Москвы профинансируют ремонт памятников дивизиям народного ополчения

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 37,6 млн рублей выделят из бюджета Москвы на ремонт памятников столичным дивизиям народного ополчения в Калужской и Смоленской областях. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы предоставит межбюджетные трансферты из бюджета города Москвы бюджетам Калужской и Смоленской областей в общем объеме 37,6 млн рублей. Средства предназначены на проведение ремонта памятников дивизиям Московского народного ополчения. Распоряжения по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Так, в Калужской области планируется провести ремонтные работы и благоустройство мемориального комплекса "Зайцева гора", мемориала 1941 года в память о воинах 53-й и 17-й стрелковых дивизий, а также поля воинской славы 1812 и 1941 годов - высота "Длинная".

Кроме того, в Смоленской области запланированы работы на братской могиле советских воинов, павших в боях с гитлеровскими оккупантами в 1941-1943 годах., братской могиле 316 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками с 28 января 1942 года по 20 сентября 1943 года, братском воинском захоронении "Поле памяти № 17-38".

Также в Смоленской области приведут в порядок памятное место, где в октябре 1941 года войска Красной Армии, прорвав оборону гитлеровских войск, обеспечили выход из окружения частей и соединений 19, 20, 24 и 32-й армий, мемориал "Богородицкое поле" и парк памяти "Вязьма. Октябрь 1941", а также памятник ополченцам 13-й дивизии народного ополчения.

Ремонт и благоустройство военных памятников и мемориалов проходит в рамках 80-й годовщины контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.