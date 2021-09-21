Правительство Эстонии сообщило, что впускает без ограничений всех привитых россиян с июня

ТАЛЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Решение правительства Эстонии освободить привитых жителей России от самоизоляции и тестирования при въезде в балтийскую республику действует с 21 июня. Об этом во вторник корреспондент ТАСС сообщила советник правительства Эстонии по СМИ Евгения Вяря.

"С 21 июня 2021 года в распоряжения правительства, регулирующие пересечение границы, были внесены поправки, позволяющие здоровым вакцинированным людям из третьих стран, не входящих в так называемый зеленый список Европейского союза, въезжать в Эстонию в том числе с целью туризма, - сказала она. - С момента вакцинации от COVID-19 для этого должно пройти не более года и не менее срока, необходимого для того, чтобы организм достиг полной иммунной защиты [в соответствии с инструкцией производителя]".

По словам советника правительства, с этого момента "полностью вакцинированные любой вакциной от COVID-19, достигшие максимальной иммунной защиты и имеющие подтверждающий это документ жители России могут посещать Эстонию в том числе в туристических целях без необходимости тестироваться на коронавирус и пребывать в самоизоляции после пересечения границы".

На прошлой неделе директор по связям с общественностью департамента здоровья Эстонии Имре Каас сообщил корреспонденту ТАСС, что привитые вакцинами третьих стран, в том числе в России, при въезде в Эстонию не должны сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию.

Для вакцинации от коронавируса в Эстонии используются четыре препарата. Среди них вакцина совместного производства американской компании Pfizer и ее германского партнера, а также препараты, разработанные компаниями Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.