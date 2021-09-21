Факт внесения в госсистему сведений о фиктивных прививках от ковида выявили в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Оренбургской области выявило факт внесения в госсистему сведений о вакцинации от коронавирусной инфекции без постановки прививки. Одна из женщин с фальшивой справкой умерла, сообщила вице-губернатор - заместитель председателя правительства региона по социальной политике - министр здравоохранения Татьяна Савинова в ходе прямого эфира в Instagram.

"Разбирая один из случаев [смерти пациента от коронавирусной инфекции] на прошлой неделе, мы выявили случай смерти молодой женщины, у которой было, согласно документам, сделано две прививки. <...> Доктора ковидного госпиталя сразу же сказали, что у них большие сомнения о сделанной прививке, исходя из их общения с родственниками этой женщины. К моему глубочайшему сожалению, мы вынуждены признать, что результаты служебного расследования привели к тому, что прививки не было, но она была внесена в информационный ресурс, и был, соответственно, оформлен сертификат прививок", - сказала она.

По словам Савиновой, такие действия были совершены не только в отношении умершей женщины, но и десяти ее сослуживцев. По предварительным данным, пять из них заразились и теперь находятся среди пациентов ковид-госпиталей.

Медсестра прививочного кабинета, вносившая фиктивные сведения о прививках, уволена, а сведения об инциденте будут переданы в правоохранительные органы, уточнила министр. Савинова также призвала жителей области не толкать медицинских работников на правонарушения и сделать прививку.