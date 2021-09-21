В СЖР назвали незначительными инциденты, связанные со СМИ, во время выборов в Госдуму

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) считает незначительными инциденты, связанные с деятельностью журналистов и СМИ на избирательных участках в период с 17 по 19 сентября, сообщается во вторник на сайте объединения.

"Согласно нашему мониторингу, за период с 17 по 19 сентября было зафиксировано около 20 инцидентов, связанных с деятельностью журналистов и СМИ на избирательных участках, из которых лишь некоторые были подтверждены регионами. <...> В целом за период избирательной кампании не зафиксировано значительных негативных эпизодов, связанных с представителями средств массовой информации", - говорится в сообщении.

В СЖР отметили, что инциденты оперативно урегулировались, ни один журналист не был удален с избирательного участка по решению суда.

"В итоге вместе с огромным числом партийных и общественных наблюдателей (более 330 тыс.), членами комиссий с правом совещательного голоса (более 150 тыс.), которых, по мнению председателя ЦИК Э. А. Памфиловой, также можно считать наблюдателями с расширенными правами, выборы свободно освещали более 6 тыс. журналистов из самых разных изданий. По итогам этого наблюдения и освещения в СМИ можно констатировать, что голосование было легитимным", - добавляется в сообщении.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. После обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, "Новые люди" - 5,32%.

Кроме того, единороссы побеждают в 198 одномандатных округах, представители КПРФ - в девяти, кандидаты от "Справедливой России - За правду" - в восьми. В пяти округах лидируют самовыдвиженцы, в двух - кандидаты от ЛДПР, еще в трех - по одному кандидату от "Родины", Партии роста и "Гражданской платформы".