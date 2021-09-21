Минздрав Карелии заявил о начале четвертой волны пандемии

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. /ТАСС/. Четвертая волна пандемии коронавируса началась в Карелии. В поликлиниках региона фиксируют рост обращений от пациентов, а в больницах отмечают рост тяжелых случаев заболевания, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков на своей странице во "ВКонтакте" во вторник.

"Четвертая волна новой коронавирусной инфекции пришла и в Карелию. Мы отмечаем большое количество тяжелых ковидных пневмоний даже у молодых людей. Кроме того, COVID-19 стал хуже поддаваться лечению. К этому добавились новые симптомы, которые ранее у пациентов не наблюдались либо наблюдались в небольшом количестве случаев", - написал он.

По словам Охлопкова, врачи замечают более агрессивное течение болезни: у некоторых людей пневмония с дыхательной недостаточностью развивается уже на пытый-шестой день болезни, чего не было ранее. "Да и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, изменил свою патофизиологическую структуру. Поэтому становится менее чувствителен к лечению", - отметил глава регионального ведомства. Он также напомнил, что на этом фоне вакцинация от коронавируса крайне важна, так как может предотвратить тяжелое течение болезни.

В связи с ростом числа звонков в амбулаторное звено в поликлиниках Петрозаводска возобновляют работу горячие линии для пациентов. Они будут работать с 08:00 до 19:00 по будням.

По данным Минздрава Карелии, на сегодняшний день за все время пандемии в республике выявили 64 166 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 159 человек, из них 156 не были привиты от COVID-19. Госпитализирован с коронавирусом на сегодня 621 пациент. Показатель суточной заболеваемости значительно превышает среднероссийский показатель: 10 483,2 случая на 100 тыс. населения в Карелии к 4 990 на 100 тыс. населения в стране. Выздоровел за все время 61 021 человек, умерли - 837.