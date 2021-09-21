Синоптики предупредили о заморозках на Урале в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют заморозки в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие три дня. В Челябинской области ожидаются заморозки до минус восьми градусов, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"Ночью 21 сентября местами в Свердловской и Курганской областях, 21-23 сентября местами по Пермскому краю ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус четырех градусов. Ночью 21-23 сентября в большинстве районов Челябинской области сохраняются заморозки в воздухе до минус пяти градусов, на поверхности почвы - до минус восьми градусов", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

По данным гидрометцентра, заморозки до минус пяти градусов в Свердловской области ожидаются по 24 сентября, температура воздуха днем составит 6-15 градусов, возможны осадки в виде снега и дождя в среду, 23 и 24 сентября без осадков. В Челябинской области, сообщают региональные синоптики, температура воздуха составит 11-16 градусов днем, 22 сентября утром ожидаются туманы. Как сообщает Курганский гидрометцентр, в регионе осадков не ожидается, температура воздуха составит 6-15 градусов днем, заморозки до минус 5 продержатся до пятницы, в среду - порывы ветра до 13 м/с.

В Тюменской области, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, температура воздуха в ближайшие три дня поднимется с четырех-девяти градусов до 7-12 днем, заморозки до минус четырех градусов ожидаются в четверг и пятницу, преимущественно без осадков. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре также существенных осадков не ожидается, заморозки ночью достигнут минус двух градусов, температура воздуха днем составит три-девять градусов, местами 10-15. В Ямало-Ненецком автономном округе до пятницы - небольшие осадки, заморозки усилятся к концу рабочей недели с минус двух до минус четырех градусов, температура воздуха днем в регионе составит три-девять градусов.