На оснащение хирургического корпуса в Курганской области необходимо 440 млн рублей

ТАСС, 21 сентября. Курганской области необходимо почти 440 млн рублей на оснащение медицинским оборудованием хирургического корпуса курганского онкологического диспансера, строительство которого планируется завершить в 2023 году. Об этом сообщила заместитель губернатора региона по социальной политике Лариса Кокорина во время Дней субъекта в Совете Федерации.

"Мы включены в федеральную [адресную] инвестиционную программу по строительству курганского хирургического корпуса. Строительство уже начато, срок строительства 2021-2023 год. <...> Его нужно еще оснастить медицинским оборудованием, <...> потребность на оснащение составляет 439 млн рублей", - сказала она.

По словам Кокориной, ранее средства на оборудование были заложены в проект, но после роста цен на стройматериалы денег на медицинское оборудование может не хватить. "Мы просим вас поддержать Курганскую область в решении данного вопроса", - обратилась Кокорина к членам комитета Совфеда по социальной политике.

Ранее региональные власти сообщали, что хирургический корпус областного онкологического диспансера планируется построить до 2025 года. По словам Кокориной, стоимость строительства объекта составляет 890 млн рублей.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью.