Студенты ВолГАУ разработают проекты по благоустройству в районе университета

ВОЛГОГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Студенты Волгоградского государственного аграрного университета (ВолГАУ) разработают проекты по благоустройству территории вблизи вуза. От учащихся уже поступили предложения в 2022 году провести дополнительное озеленение, построить фонтан и амфитеатр для выступления творческих коллективов, сообщает пресс-служба правительства Волгоградской области.

"Идей очень много, и их нужно будет реализовать - есть потребность продолжить благоустройство вдоль Второй Продольной. Должно быть больше мест, где студенты смогут собраться группой, должны быть качели - они пользуются большой популярностью у горожан. Но неправильно говорить, что я хотел бы здесь видеть, чтобы это не было воспринято как установка. Пусть сама молодежь определяет, выносит на обсуждение, принимает решения. А мы будем помогать", - цитирует пресс-служба слова губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Он уточнил, что при участии студентов вуза уже удалось преобразить сквер у аграрного университета, где установили новые скамейки, урны, парковые фигуры, а также сделали беседку с мультимедийным наполнением и озелененной крышей. Также в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" на участке от проспекта Университетского до улицы Новосибирской в этом году приведут в порядок тротуары и высадят 150 молодых деревьев и кустарников.