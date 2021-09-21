Липецкие школьники победили в четырех номинациях конкурса "Моя семья, моя Россия"

ЛИПЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. Школьники из Липецкой области стали победителями в четырех номинациях Всероссийского конкурса рисунков "Моя семья, моя Россия" международной платформы творческих конкурсов "Я Россия". Об этом журналистам сообщил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

"Во Всероссийском конкурсе рисунков "Моя семья, моя Россия" четыре девушки из Липецкой области стали победителями. Мы гордимся нашими талантами и стараемся создавать в регионе необходимые условия для того, чтобы как можно больше детей смогли раскрыться и добиться успехов", - пояснил Артамонов.

В частности, в номинации "СемьЯ" победили Екатерина Середенина и Дарья Харламова, в номинации "Россия будущего глазами ребенка" - Дарья Морковина, а в номинации "Защита жизни до рождения - образ материнства и отцовства" - Юлия Клокова. В состав жюри конкурса вошли руководители ведущих художественных вузов страны.

По итогам конкурса все участники, лауреаты и финалисты конкурса получат памятные грамоты, а победителей будут награждаться ценными призами: путевки в лагеря, экскурсии, электронные устройства. Торжественное награждение состоится в октябре 2021 года в Общественной палате РФ.