В Петербурге появился сервис для взаимодействия социальных учреждений и волонтеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Сервис "Добрые услуги", предназначенный для улучшения взаимодействия государственных социальных учреждений и волонтеров, создали в Петербурге. С его помощью госучреждения будут подавать заявки на помощь добровольцев, сообщается во вторник на странице городского комитета по социальной политике "ВКонтакте".

"Сервис "Добрые услуги", предназначенный для улучшения взаимодействия государственных учреждений системы социальной защиты населения и социально ориентированных некоммерческих организаций в области организации труда добровольцев (волонтеров), представлен разработчиками будущим пользователям",- говорится в сообщении.

Сервис разработали в Санкт-Петербургском информационно-аналитическом центре при поддержке комитета по социальной политике. Он будет функционировать на портале "Государственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге" (gu.spb.ru). После регистрации и получения доступа государственные учреждения смогут заполнять и подавать заявки на волонтерскую помощь, а социально ориентированные НКО - оперативно получать заявки и откликаться на опубликованные предложения.

"Уверен, новые технологии позволят сделать взаимодействие государственных организаций и некоммерческого сектора более эффективным, плодотворным и прозрачным, а наши горожане своевременно получат необходимую им помощь", - процитировали в комитете по соцполитике главу ведомства Александра Ржаненкова.

По данным комитета, в Петербурге зарегистрировано около 9 тыс. некоммерческих организаций, из них 40% - социально ориентированные. Почти треть из них работает уже более 20 лет. В настоящее время более 5 тыс. добровольцев взаимодействуют с госучреждениями системы социальной защиты районного и городского уровней.

Сотрудники этих организаций помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, оказывают поддержку детям-сиротам, инвалидам, людям с тяжелыми заболеваниями, бездомным, участвуют в городских программах помощи и ухода за пожилыми людьми, ведут правозащитную и волонтерскую деятельность.

В 2020 году из городского бюджета на поддержку НКО было выделено порядка 2,3 млрд рублей. Помощь получили 354 организации. Еще 170 организаций получили гранты из федерального бюджета на сумму более чем 470 млн рублей.