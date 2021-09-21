В Петербурге за время пандемии коронавирусом заразились более 2,7 тыс. беременных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом среди беременных в Петербурге за время пандемии превышает 2,7 тыс., сообщила во вторник главный врач городского перинатального центра №1 Галина Гриненко на пресс-конференции в ТАСС. В этом году по причине заражения умерли 15 пациенток, но детей в большинстве случаев удалось спасти.

"В нашем городе у 2 767 беременных пациенток была выявлена новая коронавирусная инфекция. У порядка 34% этих женщин наблюдалось средне-тяжелое и тяжелое течение болезни. Поэтому мы рекомендуем нашим пациенткам использовать профилактику, но выбор, конечно же, за ними", - сказала врач.

Как отметила Гриненко, на сегодняшний день 78 человек находятся в стационарах, 90 пациенток наблюдаются амбулаторно. За весь период эпидемии порядка 4,5% женщин потребовалась искусственная вентиляция легких.

"В этом году мы потеряли 15 пациенток, по данным на сентябрь. Девять из них приходятся на июль. В большинстве случаев мы справляемся, но мы также знаем, что 0,8% инфицированных женщин погибает", - добавил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Северо-Западного федерального округа Антон Михайлов.

По словам специалиста, в прошлом году умерли 12 беременных, из них восемь от ковида. Также резко увеличилась частота внутриутробных потерь на фоне заболеваний. "Мы спасли практически всех детей, у которых, к сожалению, матери погибли. На сегодняшний день есть возможность мониторирования состояния плода, а также переведения женщины на ИВЛ для досрочного родоразрешения", - отметил Михайлов.

Вакцинация беременных

Вакцинацию от коронавируса беременных начали в Петербурге 13 сентября. По словам Михайлова, за это время прививки сделали 19 женщин. "Никаких отрицательных последствий у них не выявлено. Полномерных исследований по этому вопросу пока не было проведено, но данные, которые у нас есть, говорят о безусловной пользе. Мы всем беременным женщинам настоятельно рекомендуем после 22-й недели провести вакцинацию, если она не была проведена до этого", - сказал специалист.

Как отметил Михайлов, перенесенная инфекция беременной женщиной приводит к ряду осложнений течения ее беременности. У них повышается частота преждевременных родов, а также частота замедления роста плода, нарушается гемодинамика. "Специальных исследований на беременных женщинах проведено не было, однако ВОЗ высказывает такой факт, что в случае, если риски, которые несет за собой инфицирование COVID-19, превышают все возможные осложнения, то проведение вакцинации является целесообразным", - пояснил он.

По словам специалиста, на сегодняшний день неизвестно отрицательного влияния вакцины ни на состояние беременной женщины, ни на развитие плода, ни на состояние ребенка после рождения. "Согласно клиническим испытаниям нет никаких данных, которые могли бы привести к тому, чтобы отказаться от вакцинации беременных", - подчеркнул Михайлов.

По последним данным, в Петербурге выявили 604 595 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 570 917 человек, умерли 21 364. За последние сутки в городе выявили 1 060 случаев заражения.