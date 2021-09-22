Россию на чемпионате профмастерства EuroSkills в Австрии представят 57 конкурсантов

ГРАЦ, 22 сентября. /ТАСС/. Пятьдесят семь человек из 15 регионов РФ представят Россию на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills Graz 2021, который пройдет с 22 по 26 сентября в городе Грац. Об этом сообщила пресс-служба WorldSkills Russia.

"Пятьдесят семь молодых профессионалов из 15 регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Алтай, Московской, Новосибирской, Челябинской, Томской, Оренбургской, Ульяновской, Липецкой, Тюменской областей, Краснодарского и Красноярского краев - продемонстрируют свое мастерство в 48 компетенциях в сферах строительства и строительных технологий, производства, инженерных, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, транспорта и логистики, а также в сфере услуг", - уточняется в распространенном сообщении.

Всего в состязаниях примут участие около 400 конкурсантов со всей Европы. Чемпионат EuroSkills является крупнейшим международным соревнованием по профессиональному мастерству для молодых людей в возрасте до 25 лет, мероприятие проводится каждые два года в одной из 31 страны - участницы WorldSkills Europe.

Сборная WorldSkills Russia формируется под каждый чемпионат. Она включает финалистов национального соревнования "Молодые профессионалы". Россия неоднократно демонстрировала свое лидерство на международных состязаниях по профмастерству. Так, на прошлом чемпионате EuroSkills в Будапеште в 2018 году российская сборная заняла первое место в общемедальном зачете, а на 45-м чемпионате мира WorldSkills в Казани в 2019 году оказалась второй.

В 2022 году участники сборной отправятся на 46-й мировой чемпионат WorldSkills в Шанхай (Китай). В нем будут участвовать свыше 1 400 конкурсантов в 63 компетенциях из более чем 60 стран и регионов. Кроме того, в 2023 году Россия впервые примет европейский чемпионат по профессиональному мастерству, EuroSkills планируется провести в Санкт-Петербурге с 16 по 20 августа.

Соревнования по стандартам WorldSkills в России ежегодно проводят в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы", который входит в нацпроект "Образование".