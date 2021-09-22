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В Гаити зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Это первая за последние 37 лет вспышка инфекции на территории страны

ГАВАНА, 22 сентября. /ТАСС/. Несколько заражений африканской чумой свиней (АЧС) зарегистрировано в районах Гаити, граничащих с Доминиканской Республикой. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

О точном количестве заразившихся животных не сообщается. Это первая за последние 37 лет вспышка данной инфекции на территории Гаити. В августе власти соседней Доминиканы сообщили о заражении более 14 тыс. свиней на своей территории.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.

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