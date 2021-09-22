Верховный комиссар ООН заявил, что шокирован положением в США мигрантов из Гаити

ЖЕНЕВА, 22 сентября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди расценил как плачевные условия, в которых пребывают в городе Дель Рио на границе с Мексикой более 14 тыс. мигрантов из Гаити. В заявлении, распространенном во вторник в Женеве, он призвал власти США отменить действующее с марта 2020 года правило, которое позволяет миграционной службе выдворять из страны мигрантов без документов для предотвращения распространения коронавируса.

"Я был шокирован картиной плачевных условий, в которых пребывают под бетонной автострадой в Дель Рио в штате Техас более 14 тыс. гаитян, преодолевших тяжелый путь по ряду стран", - отметил Гранди.

Он напомнил, что выдворение из США мигрантов на основании раздела 42 без проведения должной процедуры скрининга "не соответствует международным нормам". Верховный комиссар призвал американское правительство "немедленно и полностью снять ограничения", связанные с этим разделом, из-за которых прибывающие на юго-западную границу США мигранты лишены "какой-либо возможности просить об убежище".