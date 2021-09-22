Президент Швейцарии призвал мировое сообщество инвестировать в предотвращение рисков

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса показала, что человечеству необходимо предвидеть будущие кризисы и инвестировать в их предотвращение. Об этом заявил президент Швейцарии Ги Пармелен, выступая во вторник на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Пандемия заставила нас осознать, что мы должны предвидеть будущие кризисы, быть готовыми иметь с ними дело и проявлять солидарность, чтобы создать устойчивый мир", - сказал Пармелен. Он призвал обрести "чувство предвидения и осознания того, что судьба может ударить в любой момент". Президент Швейцарии считает, что следует не только быть готовыми к будущим рискам, но и "инвестировать в их предотвращение".

Говоря о борьбе с пандемией коронавируса, Пармелен высказался за обеспечение доступа к вакцинам "для всех в мире". Кроме того, он обратил внимание на важность "сохранения международных цепочек производства и сбыта, особенно в отношении основных товаров". Правовые рамки международной торговли должны работать в интересах укрепления "определенности и предсказуемости" даже во времена кризисов. Ключевую роль в этом призвана сыграть Всемирная торговая организация, заключил президент.