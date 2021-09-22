Президент Польши выразил сомнение, что богатый Север повел себя достойно во время пандемии

"Были ли мы достаточно солидарны? Человечество в борьбе с вирусом повело себя так, как должно? Оказывали ли мы друг другу помощь так, как от нас требует основной моральный инстинкт человека? У меня в этом есть серьезные сомнения", - сказал Дуда.

"Неужели мы, богатый Север, <...> проявили должную солидарность с государствами Юга? Был ли у нас равный доступ к вакцинам и другим мерам по предотвращению распространения болезни?" - отметил польский президент. "Сегодня, спустя почти два года, когда более 4,5 млн человек погибли, мы должны ответить себе на вопрос: как мы прошли этот тест на солидарность?" - указал он.

"Я убежден, что некоторые страны богатого Севера повели себя так же, как Польша, которая пожертвовала 6 млн доз вакцин, в том числе нашим партнерам с Юга. Но было ли этого достаточно, чтобы закрыть очевидный пробел в доступе к вакцинам, которые в одних странах расходуются впустую, а в других недоступны? Мне кажется, что у нашей части человечества все еще есть, в чем себя обвинить", - заявил президент.