Новые компетенции появились на чемпионате "Абилимпикс", стартовавшем на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Новые востребованные компетенции - "Швея" и "Обработка текста" наряду с 11 другими вошли в состав IV конкурса профессионального мастерства "Абилимпикс", стартовавшего в среду на Камчатке для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом ТАСС сообщил руководитель краевого центра развития "Абилимпикс" Андрей Волков.

"В этом году конкурс профессионального мастерства "Абилимпикс" проходит по 13 компетенциям, в том числе двум новым - "Швея" и "Обработка текста". Также участники продемонстрируют знания в компетенциях "Учитель начальных классов", "Предпринимательство", "Экономика и бухгалтерский учет", "Вязание крючком", "Социальная работа", "Медицинский и социальный уход", "Карвинг", "Ландшафтный дизайн", "Бисероплетение", "Резьба по дереву", "Малярное дело", - сказал Волков.

В чемпионате в этот раз примут участие порядка 90 человек с ОВЗ. Оценивать выполнение работ будут эксперты из числа преподавателей образовательных организаций и работодателей, всего почти 80 человек.

Чемпионат "Абилимпикс" проводится на Камчатке с 2018 года в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Образование". Его главная цель - содействие развитию профессионального включения обучающихся, выпускников и специалистов с инвалидностью в общество и содействие в их трудоустройстве.

Нацпроект "Образование" - один из национальных проектов России. Его главная цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.