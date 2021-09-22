Президент Палау призвал мир к решительным действиям в борьбе с глобальным потеплением

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно принять срочные и решительные меры в ответ на угрозу изменения климата, такие же, какими мир отреагировал на пандемию COVID-19. Об этом заявил президент Палау Сурангел Уиппс, выступая на проходящих во вторник общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

"Я прошу мировое сообщество ответить срочными действиями на сегодняшнюю угрозу изменения климата. В докладе МГЭИК [Межправительственной группы экспертов по изменению климата] указано, что у нас заканчивается время, мы должны действовать сейчас, чтобы оставить нашим детям здоровое и надежное будущее. Нам нужно успеть с этим до того, как планете будет нанесен непоправимый ущерб", - указал в своем заявлении Уиппс.

Президент Палау также призвал страны мира к более амбициозным целям в деле защиты мирового океана. "В 2015 году мы объявили большую часть наших территориальных вод национальным морским заповедником, но [одних лишь наших усилий] недостаточно. Нам нужны глобальные действия. Пришло время, когда международное сообщество должно обеспечить защиту 30% морских районов в пределах и за пределами национальных юрисдикций", - уточнил он.

Общеполитическая дискуссия с участием глав государств, правительств и министров - неделя высокого уровня Генассамблеи ООН - открылась во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Заседания проходят в гибридном формате из-за пандемии: некоторые страны представят видеозаписи выступлений. В штаб-квартире организации продолжают действовать санитарные ограничения на количество людей в делегации, доступ к залу Генассамблеи для СМИ закрыт.