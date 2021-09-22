В Хинганском заповеднике впервые зафиксировали самца амурского тигра, зашедшего к самке

ТАСС, 22 сентября. Сотрудники Хинганского заповедника в Амурской области впервые обнаружили на съемках автоматической фотоловушки самца амурского тигра, который оказался на территории обитания самки Елены, сообщила в среду пресс-служба Центра "Амурский тигр". Специалисты рассчитывают, что заповедник в ближайшее время может стать полноценной зоной обитания и размножения тигров.

"Фотоловушка, установленная практически в самом центре Хинганского заповедника, впервые зафиксировала на этой территории дикого самца. О том, что ранее на этой земле он не отмечался, свидетельствует и анализ следов тигра. В упомянутой части заповедника обитает тигрица Елена - за несколько месяцев до того, как в объектив попал двигающийся на восток самец, она проходила тем же маршрутом", - сообщает пресс-служба.

По словам директора центра Сергея Арамилева, таким образом начали сбываться прогнозы ученых, которые ожидали проникновения реинтродуцированных самцов амурского тигра и их потомков на территорию Амурской области. Этот тигр, скорее всего, пришел из Еврейской автономной области (ЕАО).

"Мы надеемся, что в скором времени произойдет очная встреча, если еще не произошла, и у самца, который пришел к Елене, все получится. Тогда Амурская область станет полноценной частью ареала амурского тигра, так как территорией обитания животного считается та область, где зверь размножается", - приводит пресс-служба слова Арамилева. Ранее самцы всегда обходили заповедник стороной, проходя выше его северной границы.

В 2013 году численность тигров на территории ЕАО составляла одну-две особи. Для восстановления популяции амурского тигра на северо-западе ареала в Амурской и Еврейской автономной областях в 2013-2014 годах после специальной подготовки в Центре реабилитации и реинтродукции были выпущены в дикую природу шесть тигрят-сирот. Участие в одной из таких операций принял президент РФ Владимир Путин, который выпустил тигров Бориса, Илону и Кузю.

На Дальнем Востоке России обитает самый крупный вид тигров в мире - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей. Это 95% мировой популяции зверя. В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.