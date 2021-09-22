Эксперты назвали самый дождливый город-миллионер по среднему количеству осадков в октябре

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пермь, Екатеринбург и Новосибирск названы самыми дождливыми городами-миллионерами России по среднему количеству дождливых дней в октябре. Об этом в среду сообщили в пресс-службе "Яндекса".

По информации аналитиков "Яндекс.Погоды", проанализировавших данные метеобнаблюдений за последние 10 лет, среднее количество дождливых октябрьских дней в Перми составило примерно 13 дней за месяц, среднее количество выпавших осадков - 68 мм, в Екатеринбурге и Новосибирске дождь в октябре в среднем шел по 11,2 дней, среднее количество осадков - 46 мм и 48 мм соответственно.

Также в топ-5 городов-миллионеров по количеству дождливых дней в октябре вошли Санкт-Петербург - 11,1 дождливых дней, Уфа - 10,8 таких дней. Москва оказалась на девятом месте, в столице количество дождливых дней в октябре составило 9,7.

В то время как реже всего среди городов-миллионеров дождь фиксировался в Волгограде и Ростове-на-Дону, где в последние 10 лет дождливыми были в среднем пять-шесть дней октября.