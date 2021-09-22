Дистанционное обучение организуют в школах 12 районов Башкирии для пяти параллелей

ТАСС, 22 сентября. Дистанционное обучение для учеников пятых, шестых, седьмых, восьмых и 10-х классов организуют в школах в 12 районах Башкирии на две недели, сообщает в среду Министерство образования и науки республики.

"С 22-23 сентября 2021 года дистанционный режим обучения продолжительностью 14 дней будет организован для учеников 5-6-7-8-10-х классов в отдельных школах в 12 районах Республики Башкортостан - Абзелиловский, Балтачевский, Белебеевский, Белорецкий, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Чишминский, Мишкинский, Стерлибашевский, Янаульский районы", - сказано в сообщении.

В министерстве отметили, что данная мера принята в связи с высокими показателями заболеваемости детей респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выявили более 63 тыс. случаев заражения, более 55,3 тыс. человек выздоровели, 1,4 тыс. человек умерли.

В Башкирии введен масочно-перчаточный режим. Проведение массовых мероприятий (за исключением мероприятий, проводимых в организациях культуры и образования) с количеством участников более 500 человек проводятся по согласованию с главным государственным санитарным врачом Башкортостана. Для посещения ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях необходим сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о недавно перенесенном заболевании COVID-19.