В Крыму провели тренировку по предотвращению теракта на газодобывающей платформе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Пограничное управление ФСБ России по Крыму вместе с другими силовыми ведомствами провели двухдневную тренировку по пресечению теракта на одной из газодобывающих платформ в акватории Черного моря. Об этом в среду сообщили в пресс-службе управления.

"Оперативный штаб в морском районе в Симферополе провел тренировку по пресечению теракта на одной из газодобывающих платформ в акватории Черного моря. <…> В мероприятии задействовались силы и средства Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, Черноморского флота, региональные подразделения МЧС, Росгвардии, МВД, авиации ФСБ и ГУП РК "Черноморнефтегаз", - говорится в сообщении.

Участники тренировки смогли успешно обезвредить условную террористическую группу и освободить заложников на газодобывающей платформе. "Руководство оперативного штаба положительно оценило действия всех участников учений, отметив их высокую слаженность и готовность к осуществлению исключительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов экономической деятельности в Черном море", - добавили в пресс-службе.