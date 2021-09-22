В Башкирии на две недели приостановили диспансеризацию из-за роста заболеваемости COVID-19

ТАСС, 22 сентября. Плановая диспансеризация и профилактические осмотры приостановлены в Башкирии на две недели из-за высокого уровня уровня заражения коронавирусом, сообщает в среду пресс-служба министерства здравоохранения республики.

"В Башкирии принято решение о временной приостановке на две недели проведения плановой диспансеризации и профилактических осмотров. Это делается для того, чтобы разгрузить систему первичного звена. Планируется, что врачи, которые участвуют в диспансеризации, усилят работу в направлении неотложной помощи пациентам, которые болеют СOVID-19", - сказано в сообщении.

По данным министерства, несколько недель в регионе держится высокий уровень заболеваемости COVID-19, за сутки выявляют около 300 случаев, также увеличивается число пациентов с ОРВИ.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе выявили более 63 тыс. случаев заражения, более 55,3 тыс. человек выздоровели, 1,4 тыс. человек умерли.

В Башкирии введен масочно-перчаточный режим. Проведение массовых мероприятий (за исключением мероприятий, проводимых в организациях культуры и образования) с количеством участников более 500 человек проводятся по согласованию с главным государственным санитарным врачом Башкортостана. Для посещения ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях необходим сертификат о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справка о недавно перенесенном заболевании COVID-19.