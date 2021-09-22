В Москве проанализировали более 3 млн исследований с помощью искусственного интеллекта

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московские рентгенологи проанализировали более 1 млн исследований с помощью искусственного интеллекта за последние три месяца. Это в несколько раз больше, чем в среднем обрабатывалось в прошлом году, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Нейросети стали помогать в работе московским рентгенологам в начале 2020 года. Если сначала новая технология применялась только для распознавания признаков коронавирусной пневмонии, то теперь возможности диагностики стали шире. Сейчас искусственный интеллект помогает распознавать признаки COVID-19, рака легкого, рака молочной железы, остеопороза, различных патологий легких, сердечно-сосудистых патологий, а еще по пяти направлениям идет тестирование новых алгоритмов. Всего с момента внедрения новой технологии в Москве искусственный интеллект помог врачам проанализировать более трех миллионов исследований, из них более миллиона - за последние три месяца, что в несколько раз больше, чем в среднем обрабатывалось в прошлом году", - приводится в сообщении комментарий пресс-службы комплекса социального развития Москвы.

Благодаря интеграции сервисов искусственного интеллекта в единый радиологический информационный сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕРИС ЕМИАС) сократилось и время на описание исследования - в среднем на 30%. В экстренных случаях время от отправки снимков в систему до получения протокола рентгенолога составляет считаные минуты. Это позволяет быстро поставить диагноз и помочь пациенту.

Сервисы искусственного интеллекта могут использовать врачи-рентгенологи всех медицинских учреждений, подключенных к ЕРИС ЕМИАС. В единое хранилище медицинских изображений поступают данные с более чем 1 300 аппаратов лучевой диагностики.